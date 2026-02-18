Haberler

İzmir'de Fuhşa Aracılık Şüphelisi 6 Kişi Tutuklandı, 13 Mağdur Kadın Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de masaj salonu adı altında fuhşa aracılık eden 8 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 6'sı tutuklandı, 13 kadın kurtarıldı. Soruşturma kapsamında fuhuşa teşvik eden faaliyetlerin detayları ortaya çıktı.

(İZMİR) – Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "masaj salonu" adı altında fuhşa aracılık ve zorlama suçlarına yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 13 mağdur kadın kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak, Teknik Takip ve SAM Büro Amirliği ekiplerince "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında uzun süreli teknik takip ve saha çalışması yapıldı.

Çalışmalar sonucunda, masaj salonu adı altında mağdur kadınlara fuhuş yaptırılarak maddi kazanç elde edildiği, mağdur kadınların fotoğraflarının yer aldığı katalogların bazı kişilere gönderildiği, fuhuş eylemlerinden elde edilen gelirin suç örgütü üyeleri arasında paylaştırıldığı ve faaliyetlerin sistematik biçimde sürdürüldüğü tespit edildi.

Polis, 13 Şubat'ta 8 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve masaj salonunda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 13 mağdur kadın kurtarılırken, 17 Şubat 2026'da adli mercilere sevk edilen şüphelilerden A.A. ve T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.Ş, M.A, H.K, H.Ç, Z.İ. ve G.K. ise sorgulandıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdur 13 kadın ise kurtarıldı.

Kaynak: ANKA
Cem Uzan'ı yıkan karar

Cem Uzan'ı yıkan karar! Milyonlarca dolarlık kaçış bitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Zamanlama manidar: JİTEM plakalı 'Beyaz Toros' satışa çıkarıldı

Milletin zihnini bulandırmak isteyen işgüzarların yaptığına bakın
Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız

Kulüp paylaştı, beğeni butonu çöktü
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü

Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama