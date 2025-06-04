Freni Patlayan Minibüs, 4 Kişiyi Yaraladı

Freni Patlayan Minibüs, 4 Kişiyi Yaraladı
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Antalya'da freni patlayan bir halk minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen bir araca ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Freni patlayan minibüs, önündeki araca ve aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

ANTALYA - Antalya'da freni patlayan halk minibüsü önce kırmızı ışıkta bekleyen araca, ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ve araçta bulunan 3 yolcu yaralandı.

Kaza, Kepez ilçesi Antalya Bulvarı'nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kepez'den şehir merkezine seyir halinde olan Ayşe Ö'nün kullandığı 07 EP 882 plakalı KARSAN marka halk minibüsü, içerisinde yolcular bulunduğu sırada freni patladı.

Minibüs sürücüsünün tüm çabalarına rağmen duramayan araç, kırmızı ışıkta beklemekte olan Pınar E.'nin kullandığı 07 BJK 989 plakalı Chery marka otomobile çarptı. Yoluna devam eden aracı, sürücü yavaşlatmak için refüje çıkartıp aydınlatma direğine çarparak durdurabildi. Çarpmanın şiddetiyle minibüs sürücüsü Ayşe Ö. ve isimleri öğrenilemeyen araçtaki 3 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile kaza yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yaralanan 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - Yerel
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