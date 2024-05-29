Fotoğraf Sanatçıları Öğrencilerle Buluştu
Erzincan'da düzenlenen 'Hayatı Kadraja Almak' adlı programda fotoğraf sanatçıları öğrencilerle bir araya geldi. Programda, Faruk Akbaş ve Muhammed Kösen tecrübelerini fotoğraf ve videolarla paylaştılar. Program sonunda Rektör Prof. Dr. Akın Levent tarafından plaket takdim edildi.
"Hayatı Kadraja Almak" adlı programda fotoğraf sanatçıları öğrencilerle buluştu
ERZİNCAN - Erzincan'da düzenlenen "Hayatı Kadraja Almak" adlı programda fotoğraf sanatçıları öğrencilerle buluştu.
EBYÜ Akademi ve Değerlendirme Kulübü tarafından Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde "Hayatı Kadraja Almak" adlı fotoğraf üzerine söyleşi programı düzenlendi. Programda; Fotoğraf sanatçısı Faruk Akbaş ile yapımcı ve görüntü yönetmeni Muhammed Kösen katılımcılara tecrübe ve bilgi birikimlerini hazırladıkları fotoğraf ve videolarla anlattılar.
Program sonunda Rektör Prof. Dr. Akın Levent tarafından günün anısına plaket takdiminde bulunuldu.