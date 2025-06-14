Foça'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
İzmir'in Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınında, yangın durumuna hızlı müdahale için çok sayıda hava ve kara aracı bölgeye sevk edildi.
(İZMİR) – Foça'nın Yeniköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.
İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde saat 12.21'de yangın çıktığı ihbarı alındı. Yangına ilk müdahale 12.35'te yapıldı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Yangına müdahale kapsamında 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer ile ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: ANKA / Yerel