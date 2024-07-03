Fiziksel Engelli Harun Yenice, Şiir Kitabı Çıkardı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde doğuştan fiziksel engelli olan Harun Yenice, yaşadıklarını insanlara duyurmak için şiir kitabı çıkardı.

İlk şiirini 2008 yılında yazdığını, bu zamana kadar yazdığı 126 şiiri bir araya toplayarak kitap haline getirdiğini belirten Harun Yenice, insanların kendisine bakış açılarına cevap vermek için şiir kitabı çıkardığını söyledi. Yenice; "Ben 50 yaşındayım. Doğuştan fiziksel engelliyim. Fiziksel engelli olmam sebebiyle de insanların bana bakışlarını bana olan tavırlarını görüyor, biliyordum. Bunlara cevap vermek yerine insanlara kendimi anlatmam gerektiğini biliyordum. Kendi çapımda bir çalışma yaptım. Elimden geldiği kadar naçizane bir kitap hazırladım. 2008 yılında başladığım şiir hayatına aralıklarla devam ettim ve bu süre zarfında çok istedim çok arzu ettiğim bir şiir kitabı çıkarmaktı ve bunu gerçekleştirdim. Kitabımın içerisinde 126 şiir bulunmakta. Kendimden gördüklerim, kendi yaşadıklarımı bir nebze de olsa insanlara duyurmak istedim. Engellilerinde neler yapabileceğini görüyordum da bende fiziksel engelli bir birey olarak neden ben bunu yapamıyorum deyip bu yola çıktım. Engellilerin de yapabileceği bir şeylerin olduğunu görmelerini istedim. Bu konuda da sanıyorum başarılı olduğumu inanıyorum" dedi. - BİLECİK