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Fırtına minarenin şerefesini uçurdu

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Çorum'da etkili olan şiddetli fırtına, bir caminin minaresinin şerefesini uçurdu. Fırtına nedeniyle merkeze bağlı Büyük Gülücük köyü cami şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. O sırada camide ve yoldan geçen kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Fırtına minarenin şerefesini uçurdu

ÇORUM - Çorum'da etkili olan şiddetli fırtına, bir caminin minaresinin şerefesini uçurdu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle merkeze bağlı Büyük Gülücük köyü cami şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. O sırada camide ve yoldan geçen kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Büyük Gülücek köyü sakinlerinden Mehmet Eren, etkili olan fırtına nedeniyle yerinden sökülen caminin şerefesinin yola düştüğünü belirterek, "Minaremizin tepesi şuanda yok. Uçan şerefe yol ortasına düştü. Allah'a şükürler olsun kimseye zarar vermedi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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