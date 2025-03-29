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Fırat Üniversitesinde Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Fırat Üniversitesinde Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi
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Fırat Üniversitesi, Ramazan Bayramı nedeniyle erken gerçekleştirilen bayramlaşma törenini Murad Camisi Sosyal Tesisleri'nde düzenledi. Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, bayramların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurgulayarak, sağlık ve huzur dileklerinde bulundu.

Fırat Üniversitesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Dokuz günlük resmi bayram tatili nedeniyle erken gerçekleştirilen tören, Murad Camisi Sosyal Tesislerinde yapıldı. Bayramlaşma programında akademik ve idari personelle bir araya gelen Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, bayramların birlik ve beraberlik açısından önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

Ülke olarak huzurlu bir ortamda ramazan ayını geçirmiş olduk. İnşallah Cenab-ı Allah bizleri bundan sonraki ramazanlara ve bayramlara da sağlık ve huzur içinde ulaştırır. Ramazan Bayramı'nın üniversitemize, şehrimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Bayramlaşma törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mahmut Doğru, Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ile Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar da katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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