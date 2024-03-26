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Fırat Üniversitesi, Nijeryalı öğrencinin cenazesine sahip çıktı

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Fırat Üniversitesi'nde eğitim gören Nijerya uyruklu Saleh Zakar Kurmi, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ailesinin maddi durumları gözeterek Elazığ'da defnedilmesini istediği Kurmi'ye Fırat Üniversitesi sahip çıktı. Cenaze namazı kılınan Kurmi, defnedildi.

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Teknolojileri Doktora Programı öğrencisi Nijerya uyruklu Saleh Zakar Kurmi'ye (35) kısa süre önce, tüberküloz tanısı kondu. 2 haftadır yoğun bakımda tedavi gören Kurmi'nin durumunun ağırlaşması üzerine eşinin geçen haftalarda Nijerya'dan Elazığ'a geldiği ve hastanede eşini ziyaret ettikten sonra vize süresinin dolması nedeniyle tekrar Nijerya'ya döndüğü öğrenildi. Saleh Zakar Kurmi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Üniversite sahip çıktı

Hastane yöneticileriyle ailesi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Kurmi'nin ailesinin ekonomik durumları da göz önünde bulundurarak cenazenin Nijerya'ya gönderilmesi yerine Elazığ'a defnedilmesini istedi. Kurmi Elazığ'da kimsesizler mezarlığına defnedilecekken konudan haberdar olan Fırat Üniversitesi Rektörlüğü öğrencinin cenazesine sahip çıktı. Öğrenci için Fırat Üniversitesi Akademi Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, rektör yardımcıları, akademisyenler ve Kurmi'nin arkadaşları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Kurmi Fırat Üniversitesi yönetimi ve akademisyenleri tarafından Asri Mezarlığına defnedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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