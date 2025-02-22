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Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Vefatının 10. Yılında Anıldı

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Vefatının 10. Yılında Anıldı
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Ege Üniversitesi'nde 2015 yılında PKK'lı terörist tarafından şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, vefatının 10. yılında Salihli'de düzenlenen anma programında anıldı. Etkinliğe katılanlar, Çakıroğlu'nu rahmetle yad ederken, annesi Özlem Erdem duygu dolu bir konuşma yaptı. Anma programı yapılan dualarla sona erdi.

Ege Üniversitesi Kampüsü'nde 2015 yılında PKK'lı terörist tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, vefatının 10. yılında Salihli'de anıldı.

İzmir Ege Üniversitesi Kampüsünde PKK'lı bir terörist tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda şehit olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu, vefatının 10. yılında Salihli Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Salihli'de Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda düzenlenen anma programına Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek, Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Alper Altınkaya, ilçe ocak başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Anma programında konuşan Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Alper Altınkaya "Hayatının henüz baharında teröre kurban verdiğimiz ülkücü şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehadetinin 10. sene-i devriyesinde bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ülküdaşımız, şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu, seni asla ve asla unutmayacağız" dedi.

Etkinliğe katılan tüm davetlilere teşekkür eden Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem ise "Çok gururluyum, inşallah daha nice Fıratlar yetişir. Bunu görüyorum zaten. Mekanının cennet olduğuna inanıyorum. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Duygu dolu anların yaşandığı anma programında MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner ile Manisa Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe'de birer konuşma yaptı.

Anma programı yapılan dua ile son buldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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