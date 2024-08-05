Finike'de Tamir Edilen Robot Süpürge Patladı

Antalya'nın Finike ilçesinde tamir için bırakılan robot süpürge, tamir yapıldıktan sonra şarjdayken bir anda alev aldı. Durumu fark eden elektronikçi tarafından dışarı çıkartılan süpürge bir anda bomba gibi patladı. Neye uğradığını şaşıran elektronikçi, "Özellikle şarjlı ürünleri asla evinizde şarjda bırakıp gitmeyin. Elektronik ürünlerin ne zaman nasıl bir arıza açacağını biz bu işin ustası olmamıza rağmen bilemiyoruz. Ucuz atlattık" dedi.

Olay, Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi Cumhuriyet Caddesindeki bir işyerinde meydana geldi. Bir müşterinin tamir için bıraktığı şarjlı robot süpürgeyi tamir eden Elektronikçi Orhan Çakıroğlu, ardından test etmek için cihazı şarja taktı. Şarjı dolan robot süpürge, bir anda alev alınca işyeri sahibi tarafından hemen dışarı çıkartıldı. Dışarda süpürgeyi inceleyen tamirci biranda yaşanan patlamayla neye uğradığını anlamadı. Yanmaya devam eden süpürge kullanılamaz hale gelirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Pillerini çıkardık ama patlamaya devam etti"

Olay anını anlatan Orhan Çakıroğlu, "Müşterimizden gelen şarjlı robot süpürgemizin tamirini yaptıktan sonra olumsuz bir hadise yaşadık. Süpürgeyi test ettikten sonra şarja bıraktık. Yaklaşık yarım saat sonra şarjı dolduktan sonra makine bir anda alev alıp yanmaya başladı. Hemen müdahale edip dışarıya attık. İçindeki pilleri yerinden çıkarttık ancak fayda etmedi, patlamaya devam etti" dedi.

"Ucuz atlattık"

Şarjlı ürünlerinin evde şarja takıldıktan sonra bırakıp gidilmemesi gerektiği uyarısında bulunan Çakıroğlu, "Elektronik ürünlerin ne zaman nasıl bir arıza açacağını, biz bu işin ustası olmamıza rağmen bilemiyoruz. Allah korudu, işyerimizde yangına da sebebiyet verebilirdi. Gece olsaydı daha kötü olurdu, ucuz atlattık" dedi. - ANTALYA