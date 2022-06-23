Fındıklı Halkı Kente Yapılmak İstenen Kafes Balıkçılığını Protesto Etti, Çed Toplantısını Engelledi

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize Fındıklı'da vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'ndan ÇED bilgilendirme toplantısının yapılacağı Halk Eğitim Merkezi'ne kadar yürüyerek Yeniköy'de (Gurupit) yapılması planlanan kafes balıkçılığını protesto etti. Vatandaşların tepkileri üzerine ÇED bilgilendirme toplantısı yapılmadı.

Fındıklı halkı, Yeniköy'de Sürsan Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından su ürünleri yetiştiriciliği projesi kapsamında yapılmak istenen kafes balıkçılığını protesto etti. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Fındıklılar, kafes balıkçılığı için ÇED toplantısının yapılacağı Halk Eğitim Merkezi'ne kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca "Fındıklı kafese sığmaz", "Kafes kurma boşuna yıkacağız başına", "Bu halk bu deniz satılık değil" sloganları atıldı.

Fındıklı Halk Eğitim Merkezi önünde toplanan yurttaşlar, uzun bir süre ÇED bilgilendirme toplantısını düzenleyecek olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile Sürsan Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcilerini bekledi.

"DENİZLERİ SERMAYEYE PEŞKEŞ ÇEKMEK İSTEYENLERE İNAT BUNU İSTEMEDİĞİMİZİ BELİRTİYORUZ"

Fındıklı halkıyla birlikte yürüyüşe katılan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Halkımın yanındayım. Halkımla birlikte halkımın haklarını savunmak için ben de bir Fındıklılı olarak onlarla birlikteyim. Bizim denizimizde hamsimizi, mezgidimizi, istavritimizi bitirmeye çalışanlara, endüstriyel balık üretmek isteyenlere, sadece denizleri sermayeye peşkeş çekmek isteyenlere inat bunu istemediğimizi belirtiyoruz. Bu denizler bizim yüzme alanlarımız, bu denizlerde biz çocuklarımızı doyurduk, buradan çıkan balıklarla köylüsü kentlisi karnını doyurdu. Yaşamını sürdürdü, çocuklarını okuttu işte 'Bu dere bu deniz satılık değil' diyor halkımız. Bu halk bu deniz satılık değil, Fındıklı Halkı buna izin vermeyecek. Sermaye elini çeksin Fındıklı'dan. Fındıklı Halkı böyle huzurlu ve mutlu deniziyle, dağıyla, yaylasıyla, deresiyle. Bu mutluluğu bozmak isteyenlere asla ve asla izin vermeyecek."

"FINDIKLI'DA BİR YATIRIM YAPILACAKSA YENİ ÇAY FABRİKALARI AÇILSIN"

"Rize Sağlık Müdürlüğü'nün en temiz yüzme alanı dediği Gurupit mevkiinde kafes balıkçılığı yapılacağına Fındıklı'ya çay fabrikası yapsınlar" diyen Fındıklı Dereleri Koruma Platformu'ndan Mehmet Gürkan, "90 dönümlük denizimizi elimizden almak istiyorlar. Yüzme alanlarımızı elimizden almak istiyorlar. Çay bizim geçim kaynağımız ama şimdi balıkçılıkla geçinen küçük balıkçılarımız var. Kuracakları kafesler o balıkçılarımızın avlanma, geçim yerleri. Kuracakları yerler Rize Sağlık Müdürlüğü'nün en temiz yüzme alanı dediği Gurupit mevkii. Fındıklı'da bir yatırım yapılacaksa yeni çay fabrikaları açılsın. Halka istihdam sağlanacak şeyler yapılsın. Ardeşen'de kurulan şirket Fındıklı'da yapamaz, yaptırmayacağız" diye konuştu.

"SERMAYEYE VE BİR AVUÇ ÇIKAR GRUPLARINA BU VATAN TOPRAKLARINI DENİZLERİNİ VERMEYECEĞİZ"

Halk Eğitim Merkezi önünde bekleyen kalabalığa yönelik bir konuşma yapan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, "Biz yaşam alanlarımız için bedenimizi ortaya koyan bir atanın çocuklarıyız. Nasıl 1919'da Samsun'a çıkıp yaşam alanlarımızı yeniden bize armağan edenlere, şöyle bir borcumuz var. Sermayeye ve bir avuç çıkar gruplarına bu vatan topraklarını denizlerini vermeyeceğiz. Tüm halkındır buralar diyeceğiz. Hamsi yemek istiyoruz. Benim torunumun, doğmamış torunumun hamsiyi tanımasını istiyorum. Bu halk, bu dere, bu doğa, bu deniz satılık değil. Bırakın elinizi çekin Fındıklı'dan biz halkımızla gülerek mutlu yaşamak istiyoruz" dedi.

ALKIŞLARLA PROTESTO

Fındıklı halkının Halk Eğitim Merkezi bahçesinde beklediği sırada gelen şirket ve bakanlık yetkilileri, alkış ve yuh sesleriyle protesto edildi. ÇED toplantısının yapılacağı salona giren görevliler, ÇED yönetmeliği hükümleri gereğince halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerinin alınması amacıyla toplantı yapılacağını açıkladı.

"FINDIKLI HALKI OLARAK BİZ BURADA KAFES BALIKÇILIĞINI İSTEMİYORUZ"

Açıklamanın ardından söz alan Mehmet Gürkan, "Daha dün Ardeşen'den kovulan SÜRSAN şirketi Fındıklı'ya gelmek istiyor. Aşağıda halkımız toplandı, biz bu kafes balıkçılığını ilçemiz sınırlarında istemiyoruz. Çünkü bu kıyı şeridi tam SÜRSAN'ın kafes balıkçılığı yapacağı yerden kıyıcığa kadar Belediye'nin yüzme ve turizm alanı olarak tescillediği yer. Fındıklı halkı olarak biz burada kafes balıkçılığını istemiyoruz ve bunun tutanağa geçmesini istiyoruz. Tepki üzerine katılım olmadığından tutanağa geçmesini istiyoruz" dedi.

Fındıklı halkının Kafes balıkçılığı istemediğini, Fındıklı Halkı'nın kendilerini temsilci olarak seçtiğini ifade eden Başkan Çervatoğlu, "Fındıklı halkı dışarıda bu projenin yapılmasını istemiyor. Bu tepkinin kaydedilmesi, bu tepkinin sonucunda bu toplantının gerçekleştirilmediğini kayıt altına alınmasını istiyoruz. Fındıklı Belediyesi olarak da Belediye Meclis kararlarımız var. Bölgemizde turizm sektöründe daha yeni yeni yayla ve deniz turizminde yeni yeni pay alırken tamamen endüstriyel olarak tek kişinin himayesine verilecek denizimiz yok. Halkımız bunu diyor, halkımız bu şekilde tepki veriyor. Dolayısıyla bu sunumun yapılmadığı ve bu sunumun halkın tepkisinden dolayı yapılmadığını tutanak altına almanızı ve toplantıyı sonlandırmanızı rica ediyorum" diye konuştu.

"DENİZ HİÇ KİMSENİNDİR DENİZ HERKESİNDİR"

Bizim tek geçimimiz balıkçılıktır diyen Yeni Yol Balıkçı Kooperatifi Başkanı Ali Çınar, "Deniz hiç kimsenindir deniz herkesindir. Geleceğimizdir. Dün böylesi bir eylemle derelerimiz üzerinde oynanan HES oyunları bertaraf ettik, şimdi sıra denizlere, yarın dağlara gelecek. Biz istemiyoruz. Biz balıkçıyız. Biz geçimimizi bundan sağlıyoruz. Ben konuşuyorsam yüzlerce kişi adına konuşuyorum. Lütfen dikkate alın bunu" dedi.

Fındıklı halkı adına yapılan konuşmaların ardından bakanlık görevlileri Fındıklı halkının ÇED bilgilendirme toplantısı istemediğini bu nedenle toplantıyı sonlandırdıklarını tutanak altına aldı. Bu esnada Bakanlık yetkilileri ile Fındıklı halkı temsilcileri arasında hazırlanan tutanakta yer alacak ifadeler hakkında tartışma yaşandı. Toplantı sonrası dışarıya çıkan bakanlık ve şirket görevlilerini vatandaşlar, ikinci kez "Fındıklı da kafes istemiyoruz "şeklinde slogan ve alkışlarla protesto etti.

"TOPLANTININ HALKIN TEPKİSİYLE YAPILAMADIĞINI KAYIT ALTINA ALDIRDIK"

ÇED toplantısının yapalmaması üzerine kapıda bekleyen yurttaşlara tekrar seslenen Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, şöyle konuştu:

"Firma temsilcileri de buradaydı, bakanlık temsilcileri de buradaydı. Siz temsilci olarak bizi gönderdiniz ve toplantının halkın tepkisiyle yapılamadığını kayıt altına aldırdık. Biz turizmden yeni faydalanmaya çalışan bir il ve ilçeyiz. Daha önceki ölçümlerde Gurupit, Karadeniz'in en temiz yeri. Rize'nin değil, Karadeniz'in ve buraya kafes yapmak istiyorlar. Dolayısıyla biz kafes balıkçılığı istemedik. Firma yetkililerine de söyledik, firma yetkilileri tepki olarak istemiyorsanız yapmayız dediler. İstemiyoruz gelmeyin dedik. Ama bundan sonra gelecek her türlü saldırıya oluşturduğunuz komisyon bizler bu görevi her zaman sizin adınıza seve seve yürüteceğiz."

BİR VATANDAŞ YAZDIĞI DÖRTLÜĞÜ OKUDU

Yaşananlara tepki gösteren vatandaş Ahmet Ali Kutluata ise kafes balıkçılığına karşı dağıtılan bir bildiriyi gördüğünü ve bunun üzerine hemen bir dörtlük yazdığını ifade ederek yurttaşlara yazdığı dörtlüğü okudu.

Açıklamaların ardından Halk Eğitim Merkezi önünde toplanan yurttaşlar ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ile tulum eşliğinde horon oynadı.

ANKA / Yerel