Filyos Beldesi'nde Denize Giriş Yasağına İhlal Girişimleri

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesi'nde denize girme yasağı getirildi. Ancak bu yasağa rağmen bazı şahıslar, Filyos Beldesi sahilinde bulunan iskeleye çıkmaya çalıştı. Olay, sahilde bulunan diğer vatandaşlar tarafından an be an kaydedildi.Sahil Güvenlik yetkilileri, beldede denize giriş yasağının dev dalgaların tehlikeye yol açtığını ve bu nedenle denize girmenin yasaklandığını belirtti. Ancak vatandaşların bazılarının bu yasağı ihlal etmeye çalıştığı görüldü. Sahil Güvenlik ekipleri, deniz güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede yoğun denetimler gerçekleştiriyor.Filyos Beldesi sakinleri ise yasağa karşı farklı tepkiler gösteriyor. Kimi vatandaşlar yasağın önemini vurgulayarak kurallara uymaya çağırırken, bazıları ise kısıtlamaların sıkıntı oluşturduğunu ifade ediyor. Yetkililer, vatandaşları yasaklara uymaya ve sağlık önlemlerine riayet etmeye davet ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel