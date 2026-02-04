Haberler

Filistinli öğrencinin şehit edilen ailesi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi Filistinli Mohammed Ali Ahmed Saelmy'nin İsrail'in hain saldırısında şehit düşen anne ve babası için Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Düzce Müftüsü Osman Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazına; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztürk, Prof. Dr. Emrah Evren Kara, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kütük, Düzce Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Coşkun Zabunoğlu, Dekanlar ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri ile Düzce Üniversitesi idari personeli katıldı. Filistinli öğrenci Mohammed Ali Ahmed Saelmy'nin Filistin'de yaşayan anne ve babası, İsrail tarafından çadırlarına yapılan saldırı sonucu şehadete yürüdü. Düzce Üniversitesi de Filistinli öğrencinin ailesi için anlamlı bir program düzenledi.

Önce Filistinli öğrencinin ailesi için Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Sonra Kur'an-ı Kerim tilavetleri okundu. Şehitler rahmetle anıldı. İslam coğrafyasında yaşanan zulüm, işgal ve saldırıların sona ermesi için dualar edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
