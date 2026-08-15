Srebrenitsa'dan Batı Şeria'ya: Aktivistlerden Açlık Grevi

Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkarak Filistin'in Batı Şeria bölgesine ulaşmayı hedefleyen aktivistler, Irak tarafındaki İbrahim Halil Sınır Kapısı'ndan geçişlerine izin verilmemesi üzerine açlık grevine başladı.

Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek ve Batı Şeria'ya ulaşmak amacıyla yola çıkan yaklaşık 350 aktivistin bulunduğu konvoyun, Irak tarafındaki İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda 4 gündür bekletildiği belirtildi. Sınır kapısının açılması ve geçişlerine izin verilmesi talebiyle 15 aktivist açlık grevine başladı. Aktivistlerden bazılarının ağızlarını bantladığı ve ellerini iple bağladığı görüldü.

Kapı açılıncaya kadar açlık grevine devam edeceklerini belirten aktivistler, yaşanan durumun kamuoyuna duyurulması için uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

Konvoydaki aktivistlerin sınır bölgesindeki bekleyişi sürerken, kapının geçişlere ne zaman açılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı