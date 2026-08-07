Filistin Konvoyu Gaziantep'te Coşkuyla Karşılandı

Filistin halkına destek vermek amacıyla Avrupa'dan yola çıkan "Filistin Konvoyu", Gaziantep'te düzenlenen mitingle karşılandı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen katılımcıların Bosna-Hersek'te bir araya gelmesiyle başlayan "Filistin Konvoyu", 25 Temmuz 2026 tarihinde yola çıktı. Arnavutluk ve Yunanistan güzergahını takip eden konvoy, 30 Temmuz'da İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için düzenlenen ve Gaziantep'e ulaşan "Filistin Konvoyu" için Şahinbey Millet Cami önünde destek amacıyla miting düzenlendi. Mitinge çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı