Filistin'e Yardım Kampanyasına Destek Artıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "özgür Filistin'in yanındayız" sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına her kesimden destek geliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı TDV tarafından İsrail'in zulmü altında zor günler geçiren Filistin halkına destek olmak amacıyla başlatılan "özgür Filistin'in yanındayız" yardım kampanyası il ve ilçe müftülükleri ile TDV şubelerince sürdürülüyor. Bu çerçevede toplumun tüm kesimlerinden kampanyaya destek yağıyor. Hamidiye 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin Filistin için kumbaralarında biriktirdikleri yardım, Kur'an kursu öğreticisi Zülal Bala öncülüğünde Filistin'e gönderilmek üzere TDV Elazığ Şubesine teslim edildi.

İl Müftülüğü makamında TDV Elazığ Şubesi Başkanı olarak yardımı teslim alan Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Filistin'e yardım kampanyasına desteklerinden dolayı emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - ELAZIĞ