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Filistin Alimler Birliği Türkiye'ye Geldi

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Filistin Alimler Birliği Başkanı Dr. Nevaf Tekruri ve Dr. Muhammed Alwali, Türkiye'ye gelerek Kur'an'a Hizmet Derneği ile bir araya geldi. Toplantıda, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve Filistin halkına destek konuları ele alındı.

Filistin Alimler Birliği Başkanı Dr. Nevaf Tekruri ve Dr. Muhammed Alwali, bir dizi ziyaret için Türkiye'ye gelerek Kur'an'a Hizmet Derneği ile bir araya geldi. Ziyarette, Kuran'a Hizmet Derneği Başkanı Erkan Karagöz, Kur'an'a Hizmet Derneği Onursal Başkanı Bünyamin Ertekin ve Kanaat Önderi Selahattin Sayman da yer aldı.

Toplantıda, özellikle İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım, çocukların öldürülmesi ve sivil katliamı gibi konular ele alındı. Filistin Alimler Birliği Başkanı Dr. Nevaf Tekruri, bu saldırılara karşı uluslararası düzeyde farkındalık oluşturmak ve dayanışma sağlamak amacıyla Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak istediklerini ifade etti.

Kur'an'a Hizmet Derneği Başkanı Erkan Karagöz ise Filistin halkına destek olma ve yaşanan insanlık dramına dikkat çekme konusundaki duyarlılığını vurgulayarak, dernek olarak ellerinden gelen yardım ve destekleri sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Kur'an'a Hizmet Derneği Onursal Başkanı Bünyamin Ertekin, ziyaret sırasında Filistin Alimler Birliği Başkanı ile bir araya gelerek, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı duyarlılık gösterdi. Ertekin, dernek faaliyetlerine katkı sağlama ve Filistin halkına destek olma konusundaki kararlılığını da vurguladı. Toplantı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek ve bu konuda birlikte hareket etmek amacıyla gerçekleştirilen bir dayanışma buluşması olarak değerlendirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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