Filipinler, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle enerji acil durumu ilan etti

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar nedeniyle enerji acil durumu ilan etti.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının etkileri yayılıyor. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. Orta Doğu'daki çatışma sonucunda ülkenin enerji arzına yönelik "yakın bir tehlike" oluşturması nedeniyle ulusal enerji acil durumu ilan etti. Acil duruma ilişkin başkanlık kararnamesini imzalayan Marcos, düzenli hareket, tedarik, dağıtım ve yakıt, gıda, ilaç, tarım ürünleri ve temel malların bulunabilirliğini sağlamak için bir komite kurulduğunu söyledi. Marcos, çatışmanın küresel enerji piyasalarında belirsizlik, ciddi tedarik zinciri aksamaları ve uluslararası petrol fiyatlarında önemli dalgalanma ve artışa, bunun da ülkenin enerji güvenliğine tehdit oluşturduğunu dile getirdi. Marcos, "Ulusal enerji acil durumunun ilan edilmesi, hükümete küresel enerji arzındaki ve iç ekonomideki aksaklıkların neden olduğu riskleri ele almak için mevcut yasalar kapsamında duyarlı ve koordineli önlemler uygulama olanağı sağlayacaktır" dedi.

Bir yıl boyunca yürürlükte kalacak olan enerji acil durumu, hükümete zamanında ve yeterli tedarik sağlamak için gerekli yakıt ve petrol ürünlerini sağlamak ve gerekirse sözleşme tutarının bir kısmını önceden ödeme yetkisi veriyor.

Filipinler Enerji Bakanı Sharon Garin yaptığı basın toplantısında, ülkenin mevcut tüketim seviyelerine göre yaklaşık 45 günlük yakıt stokuna sahip olduğunu ve hükümetin, depolamak için Güneydoğu Asya içindeki ve dışındaki ülkelerden 1 milyon varil petrol tedarik etmeye çalıştığını belirtmişti. - MANILA

