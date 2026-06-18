Fildişi Sahili'ne tarihi maç öncesi şok! Wahi'yi ülkeye almadılar

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Almanya ile karşı karşıya gelecek olan Fildişi Sahili'ne kötü haber geldi.

ELYE WAHI, KANADA'YA ALINMADI

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice forması giyen Fildişi Sahilli genç forvet Elye Wahi, Fransa'da yürütülen şüpheli bahis ve şike soruşturması nedeniyle Kanada'dan vize onayı alamadı. 23 yaşındaki yıldız futbolcu, turnuva takviminde yer alan kritik Almanya maçı için takımıyla birlikte Toronto'ya seyahat edemedi.

SARI KART SORUŞTURMASI BAŞINI YAKTI

Elye Wahi'nin Kanada sınır kapısından geri dönmesine yol açan süreç, Fransa'da hakkında başlatılan bir organize dolandırıcılık ve spor yolsuzluğu soruşturmasına dayanıyor. İddialara göre Marsilya Savcılığı, genç oyuncunun Mayıs ayında oynanan Metz maçında bahis çetelerinin yönlendirmesiyle "kasten" sarı kart görüp görmediğini inceliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda gözaltına alınarak ifadesi alınan oyuncunun adli sürecinin devam etmesi, Kanada makamlarının güvenlik ve idari engeline takılmasına neden oldu.

TAKIMDAN AYRILDI, ABD'DE BEKLİYOR

Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçında Ekvador’a karşı ilk 11’de sahaya çıkan ve takımının 1-0’lık galibiyetine katkı sağlayan Wahi, bu şok gelişmenin ardından turnuvanın Amerika Birleşik Devletleri ayağında mahsur kaldı. Takım arkadaşlarının Almanya karşılaşması için Toronto’ya uçtuğu sırada yıldız futbolcu, işlemlerinin tamamlanmasını beklemek üzere ABD'de kaldı.