Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İran ve ABD arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak olan tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi yaparak İran ve ABD arasında kalıcı barış için yapılacak tamamlayıcı müzakereleri değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İran ve ABD arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak olan tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı