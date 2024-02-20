Fethiye Merkez Atatürk Ortaokulu Öğrencisi Elif Sıla Bozyiğit Matematik Dalında Olimpiyat Birincisi Oldu

Fethiye Merkez Atatürk Ortaokulu ve Fethiye BİLSEM 6.sınıf öğrencisi Elif Sıla Bozyiğit, her yıl ABD'de 5 dalda düzenlenen Amerika Copernicus Olimpiyatları'nda matematik dalında altın madalya kazanarak olimpiyat birincisi oldu.

Daha öncede yazdığı 2 kitap ile Türkiye'nin en genç yazarlarından biri olma unvanını alan 6. Sınıf öğrencisi Elif Sıla Bozyiğit bu sefer de adını matematik dalında Dünya'ya duyurdu. Her yıl ABD'de 5 dalda düzenlenen Amerika Copernicus Olimpiyatları'na katılan Elif Sıla Bozyiğit bu yarışmada da matematik dalında altın madalya kazanarak olimpiyat birincisi oldu.

Elde ettiği başarı ile Fethiye'nin ve ailesinin gururu olan Elif Sıla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ve 57 ülkenin katıldığı matematik alanı 2024 yılı olimpiyatlarında kendi kategorisinde Altın Madalya kazanarak Türkiye'den davet alan 5 öğrenciden biri olmayı başardı. Altın madalya, başarı ve katılım sertifikaları ile ödüllendirilen Elif Sıla ayrıca 14 Temmuz 2024 tarihinde 6 gün sürecek ve Amerika'da yapılacak olan eğitim ve kültür faaliyetleriyle 'Prestijli Küresel Tur'a katılmak için de davet aldı. - MUĞLA