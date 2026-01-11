Haberler

Fethiye'de Tersanede Yapımı Süren Gulet Teknede Yangın

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir tersanede yapımı süren 20 metre uzunluğundaki gulet teknede gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

