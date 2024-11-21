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Fethiye'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yolları göle çevirirken, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. İtfaiye ekipleri, su baskını yaşanan yerlerde tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Fethiye'de sağanak yağış, yolları göle çevirdi

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yolları göle çevirdi, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından Fethiye'de sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde bir anda bastıran sağanak yağışla birlikte yollar göle döndü. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışla birlikte bazı ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. İtfaiye ekipleri su baskını yaşanan yerlerde tahliye çalışması gerçekleştirdi. Fethiye'de yağışlı havanın önümüzdeki saatlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Fethiye'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - Yerel
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