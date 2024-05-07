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Fethiye'de minik öğrenciler trafik kurallarını eğlenerek öğrendi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Günlükbaşı İbrahim Gül Anaokulu'nun minik öğrencileri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik kurallarını eğlenerek öğrendi. Anaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, minik öğrenciler trafik kurallarını anlatan dövizlerle donatılmış oyunlar oynadı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Günlükbaşı İbrahim Gül Anaokulu'nun minik öğrencileri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik kurallarını eğlenerek öğrendi.

Fethiye Günlükbaşı İbrahim Gül Anaokulu, Trafik ve İlk Yardım Haftası'nı özel bir etkinlikle kutladı. Anaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, minik öğrenciler trafik kurallarını anlatan dövizlerle donatılmış oyunlar oynayarak hem eğlendi hem de öğrendi. Trafik kurallarının önemini vurgulamak ve çocuklara erken yaşta trafik bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen bu etkinliğe, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya da katıldı. Dadaşoğlu, etkinlik boyunca minik öğrencilerin sorularını yanıtlayarak onlara trafik kuralları hakkında bilgiler verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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