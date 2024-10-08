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Fethiye'de Lüks Mega Yat 'Cloudbreak' 65 Ton Akaryakıtla İkmal Edildi

Fethiye'de Lüks Mega Yat 'Cloudbreak' 65 Ton Akaryakıtla İkmal Edildi
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Fethiye Limanı, 70 metre uzunluğundaki ve lüks donanımlara sahip 'Cloudbreak' mega yatına ev sahipliği yaptı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan yat, 65 ton yakıt ikmali için limana yanaştı.

Fethiye'de 70 metre uzunluğundaki lüks yata 65 ton akaryakıtla ikmal edildi. Lüks yata vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Fethiye Limanı, dünyanın en lüks yatlarından birine ev sahipliği yaptı. Cayman Adaları bayraklı 70 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki "Cloudbreak" isimli mega yat, limana yanaştı. Yata, Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıtın ikmali yapılmaya başlandı. 65 ton yakıt alacak olan yat, lüks detayları ve donanımıyla dikkat çekiyor.

Almanya'da 2016 yılında inşa edilen "Cloudbreak" isimli mega yat, 12 misafiri ağırlayabilme kapasitesine sahip olup, 22 kişilik mürettebatla hizmet veriyor. Yatın donanımları arasında bir helikopter pisti, spa, spor salonu, havuz, sauna, masaj odası ve sinema salonu yer alıyor. Ayrıca yat üzerinde özel bir helikopter de bulunuyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fethiye

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