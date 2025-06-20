Fethiye'de Karne Heyecanı: 32 Bin Öğrenci Yaz Tatiline Girdi

Fethiye'de Karne Heyecanı: 32 Bin Öğrenci Yaz Tatiline Girdi
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2024-2025 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin sona ermesiyle Fethiye'de 102 okulda öğrenim gören 32 bin 692 öğrenci karne aldı ve yaz tatiline başladı. Karne dağıtım töreninde Kaymakam Ertaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya öğrencilerle bir araya geldi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin sona ermesiyle birlikte Fethiye genelinde 102 okulda öğrenim gören 32 bin 692 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Karne dağıtım töreninde öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Ertaş ve Müdür Kaya, çocukların sevincine ortak oldu.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin sona ermesiyle birlikte Fethiye'de de karne heyecanı yaşandı. Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ile birlikte Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilerin sevincine ortak oldu. Öğretmen ve velilerle sohbet eden Kaymakam Ertaş, başarılı bir eğitim dönemini geride bırakan öğrencilere iyi tatiller diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ise Fethiye genelinde eğitim-öğretimin başarıyla tamamlandığını belirterek, "20 Haziran 2025 tarihi itibarıyla ilçemizdeki 102 okulda toplam 32 bin 692 öğrencimizle 2024-2025 eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamladık. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize emekleri için teşekkür ediyor, iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fethiye'de düzenlenen törenlerle eğitim yılı coşkulu bir şekilde sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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