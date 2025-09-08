Fethiye'de İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Fethiye'de İlköğretim Haftası, Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleşen programa, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ve öğretmenler tarafından Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı söylendi. Törende ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin mesajı okundu. Katılımcılar, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olması temennisinde bulundu. - MUĞLA