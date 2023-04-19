Fethiye'de Camiler Ramazan Bayramı'na Hazırlanıyor

Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki tüm camilerde temizlik çalışması yapıyor.

Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki tüm camilerde temizlik çalışması yapıyor.

Fethiye Belediyesi, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ilçedeki camilerde temizlik çalışmalarını hızlandırdı. İlçe genelinde periyodik olarak yapılan çalışmaların yanı sıra camilerin bahçelerinde de yıkama çalışması yürütüldü. Ekipler, cami bahçelerinde ot temizleme çalışması da yaptı.

Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar, "Öncelikle herkesin şimdiden Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Ramazan ayı öncesinde başlattığımız camilerimizdeki halı yıkama işlemini de yapmaya devam ediyoruz. Bayram öncesinde ise cami bahçelerinde temizlik yapıyoruz. Bu konuyla ilgili bizlere gelen talepleri hızlı bir şekilde değerlendirerek, çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.