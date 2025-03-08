Fethiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Töreni
Fethiye ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen çelenk sunma törenine kadın dernekleri, siyasi partilerden temsilciler ve birçok kadın katıldı. Törende Atatürk anıtına çelenk bırakıldı ve İstiklal Marşı okundu.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Fethiye'de çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Fethiye ilçesi Beşkaza Meydanı Atatürk Anıtı önündeki çelenk sunma törenine Fethiye'deki kadın dernekleri başkan ve üyeleri ile siyasi partilerden temsilciler ve kadınlar katıldı. Törende Fethiye'deki kadın dernekleri başkan ve üyeleri, Atatürk anıtına çelenk sunarlarken ardından saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı söyledi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel