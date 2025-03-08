Fethiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Töreni

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Fethiye'de çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Fethiye ilçesi Beşkaza Meydanı Atatürk Anıtı önündeki çelenk sunma törenine Fethiye'deki kadın dernekleri başkan ve üyeleri ile siyasi partilerden temsilciler ve kadınlar katıldı. Törende Fethiye'deki kadın dernekleri başkan ve üyeleri, Atatürk anıtına çelenk sunarlarken ardından saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı söyledi. - MUĞLA