Fethiye Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin Protokol

Fethiye Belediyesi ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi arasında sokak hayvanlarının tedavisine ilişkin protokol imzalandı.

Belediye Başkanı Alim Karaca ve Prof. Dr. Hakan Öner, Histoloji Kürsüsü Fakülte Dekanı, Prof. Dr. Mehmet Çağrı Karakurum, Dahiliye Kürsüsü Dekan Yardımcısının katılımlarıyla protokol imzalandı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, protokolle ilgili, "Yapmış olduğumuz bu protokol ile akademinin ışığında; üniversitenin ileri derece tetkik metotları ve laboratuvar imkanlarından yararlanma imkanı bulacağız. Sokak hayvanlarımızın ileri derece de bakım gerektiren ortopedik operasyonları, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek, Veterinerlik Fakültesi öğrencilerinin de Fethiye Belediyesi bünyesinde staj yapmalarına olanak sağlanarak öğrencilerin gelişimine katkı sağlanmış olunacak" dedi.