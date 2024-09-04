Fethiye Babadağ, Yamaç Paraşütü Tutkunlarının Buluşma Noktası Olmaya Devam Ediyor

Fethiye'de 1965 rakımlı Babadağ, 2024 yılında da yamaç paraşütü tutkunlarının buluşma noktası oldu. Yamaç paraşütü denince ilk akla gelen merkezlerden biri olan Babadağ'dan Belcekız iniş pistine bu yılın 8 ayında toplam 138 bin 158 uçuş gerçekleştirildi. Bu yıl da yeni bir rekora koşan Babadağ, dünyadaki en popüler yamaç paraşütü destinasyonlarından biri olmayı sürdürdü.

Babadağ'dan bu yıl Ocak-Ağustos döneminde tandem (ikili) ve single (tekli) 111 bin 349 uçuş yapılırken, ticari, amatör ve eğitim uçuşlarıyla birlikte toplam 138 bin 158 yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıllarda da rekor üzerine rekor kıran Fethiye Babadağ'da yılın 8 ayında 42 bin 981 uçuş ile en çok uçuşu Türkler gerçekleştirirken, Fethiye'ye gelen Çinliler 20 bin 455, İngilizler 16 bin 40, Rus turistler ise 14 bin 99 uçuş yaptı.

Babadağ, modern pistleri, alt yapı ve üst yapısıyla yamaç paraşütü tutkunlarının buluşma noktası olmaya devam ederken, Babadağ Teleferik'de yapılan ticari, amatör ve eğitim uçuşlarına ivme kattı.

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilot Kooperatifi Başkanı Tolga Yıldırım, Babadağ'ın dünyanın en gözde en güvenilir yamaç paraşütü merkezi olduğuna dikkati çekerek, "Bu yıl hava muhalefetleri nedeniyle çok fazla uçuş iptalleri yaşadık. Geçtiğimiz yıllardaki Çinli turist sayısında düşüş olması uçuş sayısında etkili oldu. Ayrıca nitelikli turizmden, nicelikli turizm yapmak zorunda kaldık. Bunun sebebi de Ölüdeniz'de kontrolsüz şekildeki ticari pilot sayısından kaynaklanmaktadır. Gecen yıl 300 olan ticari pilot sayısı çok fazla artarak 450'ye çıkmıştır. Turist sayısı artmazken ticari pilot sayısının artması pilotların daha az iş yapmasına neden olmuştur. Bu konuda çeşitli girişimlerimiz bulunmaktadır. Örneğin; geçtiğimiz Ağustos ayında bir pilot günde ancak 2 uçuş yapabilmiştir. Bu sayı geçtiğimiz yıllarda en az 4 uçuş civarındaydı. Babadağ Dünya'nın en güzel uçuş bölgesidir. Allah, Ölüdeniz'i gelin uçun diye yaratmış" şeklinde konuştu. - MUĞLA