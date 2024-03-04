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İzmir Adliyesi'nde Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in Şehadet Yeri Koruma Altına Alındı

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İzmir'de 5 Ocak 2017'de PKK/KCK'lı teröristler tarafından bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla adliyeye düzenlenen hain saldırıda polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu yerin etrafı koruma altına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şehidin şehadete erdiği yerin kapatıldığı belirtildi.

İzmir'de 5 Ocak 2017'de PKK/KCK'lı teröristler tarafından bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla adliyeye düzenlenen hain saldırıda polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu yerin etrafı koruma altına alındı.

5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik PKK/KCK'lı teröristler tarafından bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen hain saldırıda polis memuru Fethi Sekin ve adliye görevlisi Musa Can şehit olmuştu. Sekin'in şehadete erdiği yerin etrafı koruma altına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hain terör saldırısına canı pahasına kahramanca mani olup, sayısız hayat kurtaran aziz şehidimiz Fethi Sekin'in şehadete erdiği yerin etrafı, Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunun çalışması ile kapatılmıştır. Bu vesile ile şehitlerimiz Fethi Sekin ve Musa Can ile birlikte tüm aziz şehitlerimizi saygıyla yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" denildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Başsavcılığı İzmir Adliyesi Fethi Sekin İzmir PKK Yerel Haberler

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