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Bayburt'un vakıf mirası yeni eserle kayıt altına alınacak

Bayburt'un vakıf mirası yeni eserle kayıt altına alınacak
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KUDAKA ile Bayburt Üniversitesi arasında, Bayburt'un tarihi ve kültürel mirasını konu alan 'Ferruhşad Bey Vakıf Eserleri' adlı çalışma için telif sözleşmesi imzalandı. Eser, kentin vakıf yapılarını ve kültürel hafızasını gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Kültür Yayınları kapsamında hazırlanacak 'Ferruhşad Bey Vakıf Eserleri' adlı çalışma için telif sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gazi Özdemir arasında, eserin hazırlanmasına yönelik sözleşme imza altına alındı.

Bayburt Kültür Varlığı Serisi içerisinde okuyucuyla buluşacak çalışma, kentin tarihi ve kültürel mirasının kayıt altına alınmasına katkı sunacak.

Eserde, Bayburt'un tarihi kimliğinde önemli bir yere sahip olan Ferruhşad Bey'in vakıf anlayışı ile bölgede inşa ettirdiği eserler ele alınacak, vakıf yapıları; tarihi süreçleri, mimari özellikleri ve sosyal-kültürel işlevleriyle incelenecek.

Çalışmanın, Bayburt'un kültürel hafızasına katkı sunması ve kentin vakıf mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasına kaynaklık etmesi bekleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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