Ferit Melen Havalimanı 3 Ay Sürecek Bakım ve Onarıma Alındı

Ferit Melen Havalimanı 3 Ay Sürecek Bakım ve Onarıma Alındı
Güncelleme:
Van'ın ulaşımında önemli bir rol oynayan Ferit Melen Havalimanı, pist yenileme ve güçlendirme çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren 3 ay sürecek bakım onarımı aldı. Uçuşlar geçici olarak durdurulurken, Van'a ulaşım çevre illerdeki havalimanları üzerinden sağlanacak.

Van'ın ulaşımında önemli bir yere sahip olan Ferit Melen Havalimanı, bugünden itibaren 3 ay sürecek bakım ve onarıma alındı. Pistte yapılacak yenileme ve güçlendirme çalışmaları nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Ferit Melen Havalimanı'na 3 aylık bakım süreci öncesi son uçaklar bugün indi. Bakım süresince Van'a ulaşım çevre illerdeki havalimanları üzerinden sağlanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Ferit Melen Havalimanı'nın daha modern ve güvenli bir şekilde hizmet verecek.

"Çalışmaların 5 Aralık'ta tamamlanması planlanmaktadır"

Pist yenileme çalışmalarını yürüten Doğu Kandaş Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Van halkı ve değerli komşularımız, İran'dan gelen misafirlerimizle birlikte hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, yüce Allah'tan sağlıklı bir yaşam diliyorum. Sizlerle çok önemli bir konuyu paylaşmak istiyorum. Can güvenliğimiz için büyük önem taşıyan Van Ferit Melen Havalimanı pist bölümleri, uçuşların daha güvenli yapılabilmesi amacıyla tam kapsamlı bir tadilata alınmaktadır. Bu nedenle, 4 Eylül 2025 saat 17.00 itibarıyla tüm uçuşlar durdurulacak olup çalışmaların 5 Aralık 2025 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu açıklamayı yapma sebebimiz, çalışmaların grubumuz tarafından yürütülmesidir. Bu süreçte bizleri çok sayıda vatandaşımız arayarak bilgi talep ettiği için sizlere doğrudan bilgilendirme yapmak istedik. Allah bizleri mahcup etmesin. Sabır ve anlayışınız için şimdiden teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
