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Feribot Faciası Kurbanı Hüseyin Özdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Feribot Faciası Kurbanı Hüseyin Özdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir’in cenazesi, memleketi Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Nuru Mahallesi’nde topağa verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir'in cenazesi, memleketi Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Nuru Mahallesi'nde topağa verildi.

Mersin'in Silifke ilçesi Nuru Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Özdemir, eşi Şerif Özdemir, kızları Kamuran Ünal, Şengül Şahin ve damadı Hakkı Şahin ile birlikte bir yakınlarının düğün merasimi için gittikleri Kıbrıs'tan dönerken feribot faciasına yakalandı. Girne açıklarında meydana gelen kazada Hüseyin Özdemir hayatını kaybederken, iki kızı ve damadı yaralı kurtuldu. Aynı gemide bulunan eşi Şerif Özdemir'in ise halen kayıp olarak arandığı bildirildi.

Hüseyin Özdemir'in cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından dün akşam uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na oradan da kara yoluyla Silifke Devlet Hastanesi morguna getirildi. Özdemir için bugün Nuru Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Mersin Valisi Atilla Toros ve Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat'ın yanı sıra kazadan yaralı kurtulan kızları Kamuran Ünal, Şengül Şahin, damadı Hakkı Şahin, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Özdemir'in cenazesi, kalınan cenaze namazının ardından yakınlarının göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kazadan yaralı kurtulan ve cenaze töreninde oldukça bitkin oldukları görülen kızları ile damadını, yakınları teskin etmeye çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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