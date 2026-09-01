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Hırsız Kadın Çaldığı Çantayı İade Etmeye Geldi

Hırsız Kadın Çaldığı Çantayı İade Etmeye Geldi
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İstanbul Kağıthane’de bir mağazadan çanta çalan kadın, yaklaşık 10 dakika sonra aynı çantayla geri dönerek ürünü bir gün önce satın aldığını ve gelininin beğenmemesi üzerine iade etmek istediğini söyledi.

İstanbul Kağıthane'de bir mağazadan çanta çalan kadın, yaklaşık 10 dakika sonra aynı çantayla geri dönerek ürünü bir gün önce satın aldığını ve gelininin beğenmemesi üzerine iade etmek istediğini söyledi. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle hırsızlık yaptığı ortaya çıkan kadın, iş yeri sahipleri tarafından yakalanarak mağazaya götürüldü. Bir süre sonra yeniden kaçan kadın, bu kez yakalanamadı.

Olay, 30 Ağustos Pazar günü saat 20.45 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, mağazaya giren kadın, giriş bölümünde bulunan çantalardan birini alarak kasaya uğramadan dışarı çıktı. Yaklaşık 10 dakika sonra aynı çantayla mağazaya geri gelen kadın, ürünü bir gün önce satın aldığını ve gelininin beğenmemesini öne sürerek çantayı iade etmek istediğini söyledi. Kadının alışveriş fişi gösterememesi üzerine iş yeri sahibinin anne ve babası, oğullarını aradı. Güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde kadının çantayı kısa süre önce alarak ücretini ödemeden mağazadan çıktığını tespit edildi.

Kaçtı, yakalandı, tekrar kaçtı

Durumun fark edilmesi üzerine mağazadan ayrılan kadın, iş yeri sahibinin anne ve babası tarafından yakalandı. Polisin gelmesini beklemek üzere mağazaya götürülen kadın, bir süre sonra yeniden kaçtı. İş yeri sahibinin babası kadının peşinden koşsa da yakalayamadı.

O anlar kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının mağazaya girerek çantayı aldığı, kasaya uğramadan dışarı çıktığı ve yaklaşık 10 dakika sonra aynı çantayla geri geldiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca kadının hırsızlığının ortaya çıkmasının ardından kaçması, iş yeri sahipleri tarafından yakalanarak mağazaya götürülmesi ve daha sonra yeniden kaçması yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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