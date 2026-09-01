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Araç yıkama tartışması kavgaya dönüştü! Baba ve iki oğlu tutuklandı

Araç yıkama tartışması kavgaya dönüştü! Baba ve iki oğlu tutuklandı Haber Videosunu İzle
Araç yıkama tartışması kavgaya dönüştü! Baba ve iki oğlu tutuklandı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde araç yıkama sebebiyle tartıştıkları şahsı darp ederek yaralayan baba ve iki oğlu tutuklandı. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir oto yıkama istasyonunda sıra bekleme tartışması kavgaya dönüştü ve Y.E. darp edilerek yaralandı.
  • Kavgaya karışan baba B.Ç. ile oğulları F.Ç. ve A.P.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Şiddet anları çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde oto yıkama istasyonunda başlayan "sıra bekleme" tartışması meydan dayağına dönüştü. Çıkan kavgada bir kişi yaralanırken, olaya karışan baba ve iki oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SIRA BEKLERKEN TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, 30 Ağustos'ta Cide'deki bir oto yıkama istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; aracını yıkatmak için sıra bekleyen Y.E. ile aracının kurumasını bekleyen B.Ç. ve oğulları F.Ç. ile A.P.Ç. arasında sıra yüzünden sözlü tartışma başladı.

BABA VE OĞLU FECİ ŞEKİLDE DARP EDİLDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E., A.P.Ç.'ye yumruk atarak yere düşürdü. Oğlunun yere düştüğünü gören baba B.Ç. ve diğer oğlu F.Ç., kaçmaya çalışan Y.E.'nin peşine düştü. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan Y.E., baba ve iki oğlu tarafından feci şekilde darp edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Y.E., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Cide Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI

Şiddet anları ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde tarafların tartışması, ilk yumruğun atılması ve ardından yaşanan kovalamaca ile darp anları yer aldı.

Olayın ardından harekete geçen Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Ç., F.Ç. ve A.P.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen baba ve iki oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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