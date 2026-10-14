Feke’de öğrencilerden şehit kabirlerine vefa

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Adana'nın Feke ilçesinde öğrenciler şehit mezar taşlarındaki yazıları fırça ve boyalarla yenileyerek kabirlerin çevresinde temizlik yaptı.

Feke Kaymakamı Nural Cengiz Yamakoğlu öncülüğünde Şehit Yeter Şener Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ilçedeki şehit kabirlerini ziyaret etti. Şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak ve kabirlerin bakımına katkıda bulunmak isteyen öğrenciler, yağışlar nedeniyle aşınan mezar taşlarındaki yazıları uygun boya ve fırçalarla yeniledi. Öğrenciler ayrıca kabirlerin çevresinde temizlik yaparak şehitlerin emanetlerine sahip çıktı.

"Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak hepimizin görevi"

Öğrencilerden Berat Köreken, şehit kabirlerinin bakımına katkı sunmanın kendileri için anlamlı bir deneyim olduğunu belirterek, "Şehit mezarlıklarının bakımına katkı sunmak bizler için çok anlamlı bir deneyim oldu. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak hepimizin görevi" dedi.

Halil Bülbül ise şehitlerin hatıralarına sahip çıkmak ve vefalarını göstermek istediklerini ifade ederek, çalışmaya öncülük eden Kaymakam Nural Cengiz Yamakoğlu'na teşekkür etti.

"Aziz hatıralarını yaşatmak istiyoruz"

İremsu Gezer de şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak ve vefa borçlarını göstermek istediklerini belirterek, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, onlara vefa borcumuzu göstermek için bu emanete sahip çıkmak istedik. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı