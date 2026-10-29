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Feke’de köy okulundan Cumhuriyet Bayramı’nda anlamlı kutlama

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Feke’de köy okulundan Cumhuriyet Bayramı’nda anlamlı kutlama Haber Videosunu İzle
Feke’de köy okulundan Cumhuriyet Bayramı’nda anlamlı kutlama
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Adana’nın Feke ilçesinde bin 190 rakımda bulunan köy okulundaki öğrenciler, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünü köy sokaklarında Türk bayraklarıyla gerçekleştirdikleri yürüyüş ile kutladı.

Adana'nın Feke ilçesinde bin 190 rakımda bulunan köy okulundaki öğrenciler, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü köy sokaklarında Türk bayraklarıyla gerçekleştirdikleri yürüyüş ile kutladı.

Feke ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi'ndeki köy okulu Şehit Eren Kızıldağ Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı için hazırladıkları kutlama programında ellerinde Türk bayraklarıyla köy sokaklarında yürüyüş gerçekleştirdi. 'Yaşasın Cumhuriyet' yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, Atatürk portresi eşliğinde Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü kutladı. Öğrenciler hazırladıkları etkinlikte köyde bulunan vatandaşlara Cumhuriyet yıllarındaki gibi gazeteden Cumhuriyetin ilanının duyurusunu gerçekleştirdi. Türk bayraklarıyla donatılan okulda, Cumhuriyet coşkusu ön plana çıktı. Öğrenciler okula ismi verilen şehit Eren Kızıldağ'ın kabri başında da dua etti.

Köy okulunda gerçekleştirilen kutlama, öğrencilerin Cumhuriyet coşkusunu ve bayram sevincini yansıtan görüntülerle renkli anlara sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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