ABD'de FBI Direktör Yardımcısı Bongino istifa etti

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Dan Bongino istifa kararı aldığını duyurdu.

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Dan Bongino, istifa kararı alarak Ocak ayında görevini bırakacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bongino, ABD Başkanı Donald Trump, FBI Direktörü Kash Patel ve Adalet Bakanı Pamela Bondi'ye teşekkür etti. Bongino, "En önemlisi, sizlere hizmet etme ayrıcalığını bana veren sevgili Amerikalı kardeşlerim, teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

FBI Direktörü Patel ise, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda Bongino'yu övdü ve "şeffaflık için halkın sesi olarak hizmet ettiğini ve uzun süredir çözülemeyen davalarda büyük atılımlar sağladığını" söyledi. Patel, "Sadece görevini tamamlamakla kalmadı, çok daha fazlasını başardı" ifadelerine yer verdi.

Bongino, FBI'da görev aldıktan sonra Jeffrey Epstein'ın ölümü hakkındaki fikrini de değiştirdi. Epstein'ın 2019'da New York'taki bir hapishane hücresinde yargılanmayı beklerken intihar edip etmediğini sorgulayan Bongino Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada "Dosyanın tamamını gördüm. Kendini öldürdü" demişti.

Adalet Bakanı Pondi de, Bongino'nun FBI'daki hizmeti sayesinde "Amerikalıların daha güvende olduğunu" ifade etti.

Şubat ayında Trump tarafından atanan Bongino, daha önce New York Polis Departmanında görev almış ve ABD Gizli Servisi tarafından eski ABD Başkanı Donald Trump'ı korumakla görevlendirilmişti. - WASHINGTON