Fatsa'da Kestane Satışı Yapan 43 Yıllık Usta

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa ilçesinde kış mevsiminin vazgeçilmezi olan kestane satışı yapan Ramazan Çoruh, 43 yıldır aynı noktada tezgahını kuruyor.

Ordu'da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından tercih edilen kestane tezgaha çıktı. Hem kokusu, hem de lezzetiyle çok fazla tercih edilen kestanenin çiğ fiyatı 250, pişmiş fiyatı ise 600 liradan satışa sunuldu.

Fatsa ilçesinde 43 yıldır aynı noktada tezgah açarak kestane kebap satışı yapan Ramazan Çoruh, kış mevsimi geldiğinde insanların kestaneyi çok fazla tercih ettiklerini söyledi. Çoruh, "Bu bana babadan kalma bir meslek. Günlük 5 ile 20 kilogram arasında kestane satıyorum. Burası benim evim gibi artık. Herkes beni tanır, yıllardır aynı yerdeyim. Rahmetli babam bana 'Oğlum kim elini sürerse hiçbir şey deme. Herkesin göz hakkı vardır' derdi. O yüzden benim tezgahtan kim alırsa alsın, hiçbir şey demem. Çok soğuk olunca sobayla ısınıyoruz. Fırtına falan olunca tezgahımı hiç açmıyorum zaten. Müşterilerimiz artık hangi saatte kestane bulacağını biliyor. Kapım herkese açık, parası olana da olmayana da veriyorum" dedi. - ORDU