Şoförlerin kafasını karıştırıyordu: Kavşaktaki tabela sayısı 29'dan 19'a düşürüldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sürücüler için kafa karışıklığına neden olan kavşakta düzenleme yapıldı. Çalışma kapsamında kavşaktaki tabela sayısı 29'dan 19'a düşürüldü.

Fatsa ilçesi Düğünlük Mahallesi sınırlarında, Fatsa-Korgan-Kumru yolu üzerinde bulunan ve Korgan ilçesine ulaşımı sağlayan kavşakta yer alan yön ve bilgilendirme tabelalarının fazlalığı, özellikle bölgeyi ilk kez kullanan sürücüler için yön bulmayı zorlaştırıyordu. Sürücülerin, tabela yoğunluğunun yönlendirmeyi kolaylaştırmak yerine daha karmaşık hale getirdiği yönündeki taleplerinin ardından karayolları ekipleri kavşakta çalışma gerçekleştirdi.

Tabela sayısı 19'a düşürüldü

Yapılan düzenleme kapsamında 6 tabela kaldırılırken, 4 tabela da daha uygun bir noktaya taşındı. Böylece kavşaktaki tabela sayısı 29'dan 19'a düşürüldü, ayrıca yol çizgileri yenilendi. Yeni düzenleme sayesinde kavşakta daha sade ve anlaşılır bir yönlendirme sisteminin oluşturulması hedeflenirken, sürücülerin kavşakta daha güvenli ve rahat şekilde seyahat etmesi planlanıyor.

"Eskisi kadar karmaşık değil"

Kavşağı sürekli olarak kullandığını belirten Ümit Henteş, "Yol, önceden tabelalar yüzünden özellikle bilmeyenler için çok karışıktı. Şimdi bu tabelalar biraz azaltılmış, onu fark ettik. Şu an tabela sayısı eskisi kadar yok, bence normal. Bilenler için sorun yok ama bilmeyenler için halen karışıklık var. Bence biraz daha sadeleştirip karmaşıklığın giderilmesi lazım" dedi.

"Bilmeyenler sıkıntıya düşüyordu"

Cevat Şahin isimli sürücü de kendilerinin kavşağın durumu bildiklerini ancak yabancılar için karmaşık bir düzen olduğunu ifade ederek, "Bilmeyenler acaba çıkmaz yol mu? Geçilmez mi? Ters yola mı giriyorum? Diye sıkıntıya düşüyordu. Ama şimdi tabelaların azaltılmasından sonra gayet normal görünüyor. Önceden tabela yoğunluğuyla karşılaşılıyordu, şu an daha iyi" diye konuştu.

"Dünyayı gezdim, böyle bir kavşak görmedim"

Kadir Hasan isimli sürücü ise farklı ülkelere de gittiğini ancak bu şekilde karışık bir kavşak görmediğini belirterek, "Ben anlamadım, kavşak yabancıların da dikkatini çekiyor, insanların kafası karışıyor. Burası kafa karıştırıyor, kazalara da neden oluyordu. Tabelalar azalınca tabi ki rahatladı. Eskiye göre daha rahat, ne kadar tabela az olursa o kadar rahat oluyor" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı