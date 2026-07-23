Haberler

Şoförlerin kafasını karıştırıyordu: Kavşaktaki tabela sayısı 29'dan 19'a düşürüldü

Şoförlerin kafasını karıştırıyordu: Kavşaktaki tabela sayısı 29'dan 19'a düşürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sürücüler için kafa karışıklığına neden olan kavşakta tabela sayısı 29'dan 19'a düşürüldü, yol çizgileri yenilendi. Yeni düzenleme ile daha sade ve anlaşılır bir yönlendirme sistemi hedefleniyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sürücüler için kafa karışıklığına neden olan kavşakta düzenleme yapıldı. Çalışma kapsamında kavşaktaki tabela sayısı 29'dan 19'a düşürüldü.

Fatsa ilçesi Düğünlük Mahallesi sınırlarında, Fatsa-Korgan-Kumru yolu üzerinde bulunan ve Korgan ilçesine ulaşımı sağlayan kavşakta yer alan yön ve bilgilendirme tabelalarının fazlalığı, özellikle bölgeyi ilk kez kullanan sürücüler için yön bulmayı zorlaştırıyordu. Sürücülerin, tabela yoğunluğunun yönlendirmeyi kolaylaştırmak yerine daha karmaşık hale getirdiği yönündeki taleplerinin ardından karayolları ekipleri kavşakta çalışma gerçekleştirdi.

Tabela sayısı 19'a düşürüldü

Yapılan düzenleme kapsamında 6 tabela kaldırılırken, 4 tabela da daha uygun bir noktaya taşındı. Böylece kavşaktaki tabela sayısı 29'dan 19'a düşürüldü, ayrıca yol çizgileri yenilendi. Yeni düzenleme sayesinde kavşakta daha sade ve anlaşılır bir yönlendirme sisteminin oluşturulması hedeflenirken, sürücülerin kavşakta daha güvenli ve rahat şekilde seyahat etmesi planlanıyor.

"Eskisi kadar karmaşık değil"

Kavşağı sürekli olarak kullandığını belirten Ümit Henteş, "Yol, önceden tabelalar yüzünden özellikle bilmeyenler için çok karışıktı. Şimdi bu tabelalar biraz azaltılmış, onu fark ettik. Şu an tabela sayısı eskisi kadar yok, bence normal. Bilenler için sorun yok ama bilmeyenler için halen karışıklık var. Bence biraz daha sadeleştirip karmaşıklığın giderilmesi lazım" dedi.

"Bilmeyenler sıkıntıya düşüyordu"

Cevat Şahin isimli sürücü de kendilerinin kavşağın durumu bildiklerini ancak yabancılar için karmaşık bir düzen olduğunu ifade ederek, "Bilmeyenler acaba çıkmaz yol mu? Geçilmez mi? Ters yola mı giriyorum? Diye sıkıntıya düşüyordu. Ama şimdi tabelaların azaltılmasından sonra gayet normal görünüyor. Önceden tabela yoğunluğuyla karşılaşılıyordu, şu an daha iyi" diye konuştu.

"Dünyayı gezdim, böyle bir kavşak görmedim"

Kadir Hasan isimli sürücü ise farklı ülkelere de gittiğini ancak bu şekilde karışık bir kavşak görmediğini belirterek, "Ben anlamadım, kavşak yabancıların da dikkatini çekiyor, insanların kafası karışıyor. Burası kafa karıştırıyor, kazalara da neden oluyordu. Tabelalar azalınca tabi ki rahatladı. Eskiye göre daha rahat, ne kadar tabela az olursa o kadar rahat oluyor" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çaresizliğin fotoğrafı: İneğine sarılıp saatlerce ağladı

Çaresizliğin fotoğrafı

Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti

Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Ünlü isimden hamile kalıp çocuk doğuran kadına büyük şok: Benden değil

Ünlü isimle birlikte oldu, doğurduğu bebekle ortada kaldı
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek

Yeni düzenleme resmen kabul edildi! Ehliyetler hemen iptal edilecek
Akılalmaz görüntü! Yaklaşınca gerçeği fark etti ama çaresiz bekleyiş acı sonla bitti

Akılalmaz görüntü! Dakikalar süren çaresiz bekleyiş acı sonla bitti
Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı

Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı! Kasa doldu
Mayosundan silahını çıkarıp tetiğe bastı! Plaj çığlık sesleriyle inledi

Bunu kimse beklemiyordu! Denizden çıkıp mayosundaki silaha sarıldı