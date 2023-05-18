Fatsa Belediyesi'nden 60 okulda 12 bin öğrenciye 'sıfır atık' eğitimi

Ordu'nun Fatsa Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile "Küresel Isınma ve İklim Değişikliği" konularında 60 okulda 12 bin öğrenciye eğitimler verildi.

Ordu'nun Fatsa Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile "Küresel Isınma ve İklim Değişikliği" konularında 60 okulda 12 bin öğrenciye eğitimler verildi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerin sonuncusu ise Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

İklim değişikliğinin dünyaya olan etkileri konusunda 60 okulda 12 bin öğrenciye ulaşarak eğitimler verdiklerini söyleyen Fatsa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Derya Özcan Ateşli, "Küresel ısınmanın sebebi olan sera gazları, kaynakları, etkileri, bireysel ya da toplumsal olarak alınması gereken önlemler, enerji tasarrufu, sıfır atık yaklaşımı, geri dönüşüm ve bununla ilgili belediyemizin yaptığı çalışmalara ilişkin bilgiler verdik. Geleceğin, çocukların ve gençlerin olduğunu, sıfır atık yaşam kültürünün toplumda oluşması ve yayılarak geleceğe taşınması ve etkin hale gelebilmesi için öğrencilerimizin farkındalıklarına dikkat çektik. Öğrencilerimizin şehirlerine, ülkelerine ve dünyaya sahip çıkmalarını ve Belediyemizin yaptığı geri dönüşüm çalışmalarına destek vermelerini istedik. Gittiğimiz okullarda öğrencilerimizin birçoğunun özellikle sıfır atık konusunda bilgili olmaları bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu eğitimlerimizin yapılmasına olurlarını veren Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar'a ve desteklerini esirgemeyen Belediye Başkan yardımcımız Ruhi Özbay'a ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederim" dedi.

Eğitim Programı'nın sonunda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Erdoğan, eğitime katkılarından dolayı Müdür Derya Özcan Ateşli'ye plaket takdiminde bulundu.

Programa Fatsa Belediyesi Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay da katılım sağladı. - ORDU