Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İcra Müdürlüğünde görevliyken İstanbul Bakırköy İcra Müdürlüğü'ne tayini çıkan Fatıma Karadaş için veda yemeği düzenlendi.

2022 yılında Osmaneli Adliyesi'nde İcra Müdürü olarak göreve başlayan Fatıma Karadaş, geçtiğimiz günlerde İstanbul Bakırköy Adliyesi'ne tayini çıktı. Üç yıl boyunca Osmaneli'nde görev yapan Karadaş için mesai arkadaşları ve dostları tarafından anlamlı bir veda yemeği düzenlendi. Veda yemeği hem neşe dolu anlara hem de gözyaşlarına sahne oldu. Karadaş burada yaptığı konuşmada, "Osmaneli, benim kalbimde hep özel bir yere sahip olacak. Burada yalnızca bir görev yürütmedim, aynı zamanda güzel dostluklar, unutulmaz hatıralar biriktirdim. Hepinizin yeri bende ayrı Bu samimi ve sevgi dolu ortamda çalışmak benim için büyük bir mutluluktu. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Veda konuşmasının ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla program sona ererken, gözyaşlarını tutamayan bazı çalışma arkadaşları Karadaş'a sarılarak başarı dileklerinde bulundu.