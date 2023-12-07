Fatih'te Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kaza kamerada

Fatih'te meydana gelen Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'ın karıştığı, Yunus Emre Göçer isimli kuryenin vefat ettiği kaza kameraya yansıdı.

Fatih'te Avrasya Tünel çıkışı Kennedy Caddesi Zeytinburnu istikametinde iddiaya göre 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde yaşanan kazada Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulduğu belirtilen 38 yaşındaki Göçer, ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı motosiklet sürücüsünü Göçer'i hastaneye götürdü. Bir süre yoğun bakımda tedavi gören, 1'i engelli 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Göçer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından polis merkezinde ifadesi alındığı öğrenilen Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un ise serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde aracın çarpması ve kuryenin savrulduğu anlar görülüyor. - İSTANBUL