Fatih Mahallesi'ne İlkokul İnşa Eden Vali Aksoy'a Teşekkür Ziyareti

Fatih Mahallesi'ne İlkokul İnşa Eden Vali Aksoy'a Teşekkür Ziyareti
Aydın'ın Fatih Mahallesi'nde vali Hüseyin Aksoy'un öncülüğünde yapılan ilk ilkokul inşaatı için muhtar Yıldız Karadaş, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret ederek teşekkür etti.

Aydın'da görevli olduğu dönemde Fatih Mahallesi'nin ilk ilkokulunu, valiliğe ait olan konut satılarak oluşturulan kaynakla yapılmasında öncü olan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş ziyaret etti.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı 10 bin nüfuslu Fatih Mahallesi, dönemin Aydın Valisi şu anda ise Eskişehir Valisi olan Hüseyin Aksoy'un öncülüğünde çalışma başlatılmıştı. Başlatılan çalışmalarla mahalleye, Didim ilçesinde valiliğe ait olan konut satılarak oluşturulan kaynak ile tarihinde ilk kez ilkokul inşa edildi. Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, ailesiyle birlikte Eskişehir'e gelerek Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret ederek teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
