Fatih Dönmez, Anadolu Adalet Sarayı Başsavcısı Oldu

HSK'nın Kararnamesi ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Fatih Dönmez Anadolu Adalet Sarayı'ndaki görevine başladı.

Hakimler Savcılar Kurulu tarafından belirlenen 2025 Kararnamesi ile İstanbul Adalet Sarayından Anadolu Adliyesi'ne Başsavcı olarak atanan Fatih Dönmez görevine başladı. Çok sayıda Başsavcı vekili, Cumhuriyet Savcısı ve Hakim, Başsavcı Dönmez'i, Adliyenin E Blok protokol girişinde karşıladı. Karşılama ve çiçek takdiminin ardından Başsavcı Dönmez adliyeye giriş yaptı. - İSTANBUL