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Gençlerin dev bloklar ve vincin üzerinde tehlikeli oyunu

Gençlerin dev bloklar ve vincin üzerinde tehlikeli oyunu
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Trabzon Faroz Limanı'nda dev beton bloklar ve vinç üzerinde tehlikeli hareketler sergileyen gençler, çevre sakinlerinin tepkisine yol açtı. Vatandaşlar yetkililerden önlem istiyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Faroz Limanı'nda dev beton tahkimat blokları ve vinç üzerinde gençlerin sergilediği tehlikeli hareketler faciaya davetiye çıkarıyor.

Şiddetli Karadeniz dalgalarının Faroz Limanı'na zarar vermesini engellemek amacıyla liman çevresine her biri 18-22 ton ağırlığında yaklaşık 6 bin adet dev beton blok yerleştiriliyor. Dev vinç yardımıyla deniz tahkimatı için dizilen bu yapıların inşaat sahası olması gerekirken, bölge son zamanlarda gençlerin tehlikeli oyun alanına dönüştü.

Çevre sakinlerinin tüm uyarılarına rağmen onlarca metre yükseklikteki beton blokların ve vincin üzerine çıkan gençler, hayatlarını hiçe sayıyor. Çevre sakinleri, yetkililerin inşaat sahasına girişleri tamamen engellemesini ve bölgedeki denetimlerin acilen artırılmasını talep ediyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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