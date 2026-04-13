Faik Güngör Ortaokulu öğretmenlerinden anlamlı ve büyük proje "ona ben yeterim"

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Faik Güngör Ortaokulu, öğretmenlerin gönüllülük esasına dayalı olarak yürüttüğü 'Ona Ben Yeterim' projesi ile öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Proje, çeşitli etkinliklerle öğrencilerin hayata hazırlanmasına ve toplumsal duyarlılık kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faik Güngör Ortaokulunda öğretmenlerin tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak yürüttüğü "Ona Ben Yeterim" projesi, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Proje kapsamında, Her bir öğretmen, 10 öğrencisi ile birlikte yıl boyunca farklı zamanlarda çeşitli etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağıyor.

Okul bünyesinde başlatılan proje, sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda öğrencilerin hayata hazırlanmalarını, sorumluluk bilinci kazanmalarını, özgüven geliştirmelerini ve toplumsal duyarlılık edinmelerini amaçlıyor. Projede yer alan öğretmenler, öğrencilerle birebir ilgilenerek onların gelişim süreçlerine doğrudan destek veriyor.

Yıl boyunca planlanan etkinlikler kapsamında; kültürel geziler, sportif faaliyetler, değerler eğitimi çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri, sanatsal etkinlikler ve çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerin her biri, öğrencilerin hem okul ortamında hem de sosyal yaşamda daha aktif ve bilinçli bireyler olmalarına katkı sağlayacak.

Faik Güngör Ortaokulu'nda yürütülen bu anlamlı çalışma, hem öğrenci velileri hem de eğitim camiası tarafından takdirle karşılanırken, proje şimdiden çevrede ses getirmeye başladı. Okul yönetimi ve proje yürütücüsü öğretmenler, yıl boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle öğrencilerin hayatına dokunmaya devam edeceklerini belirtti.

Eğitimde fark oluşturan bu tür çalışmaların artması temennisiyle, Faik Güngör Ortaokulu "Ona Ben Yeterim" projesiyle örnek bir başarı hikayesine imza atıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya Demre'de korkutan deprem

Antalya'da korkutan deprem
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu

Korkulan oldu! Trump'ın hamlesi piyasalarda deprem etkisi yarattı
ABD'ye İran'dan rest! Beyaz Saray etrafında istasyonları paylaştı

İran'dan ABD'ye abluka resti! Beyaz Saray'ın çevresini paylaştılar
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti

Motosikletli grup köyü taradı: 18 ölü
Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü

Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
Galatasaray maçı bitince Emre Bol ile Evren Turhan canlı yayında birbirine girdi

Emre Bol ile Evren Turhan canlı yayında kavga etti

Serdar Dursun'dan ''Şampiyon kim olur?'' sorusuna bomba cevap

''Şampiyon kim olur?'' sorusuna verdiği cevap bomba
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti

Motosikletli grup köyü taradı: 18 ölü
ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

ABD'den operasyon! Çok sayıda ölü var
Galatasaray'ın yıldız ismi maçın bitiminin hemen ardından stattan tek başına ayrıldı

Alelacele eşyalarını toplayıp stattan ayrıldı! Taraftardan büyük tepki