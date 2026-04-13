Faik Güngör Ortaokulu öğretmenlerinden anlamlı ve büyük proje 'ona ben yeterim'

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faik Güngör Ortaokulunda öğretmenlerin tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak yürüttüğü "Ona Ben Yeterim" projesi, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Proje kapsamında, Her bir öğretmen, 10 öğrencisi ile birlikte yıl boyunca farklı zamanlarda çeşitli etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağıyor.

Okul bünyesinde başlatılan proje, sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda öğrencilerin hayata hazırlanmalarını, sorumluluk bilinci kazanmalarını, özgüven geliştirmelerini ve toplumsal duyarlılık edinmelerini amaçlıyor. Projede yer alan öğretmenler, öğrencilerle birebir ilgilenerek onların gelişim süreçlerine doğrudan destek veriyor.

Yıl boyunca planlanan etkinlikler kapsamında; kültürel geziler, sportif faaliyetler, değerler eğitimi çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri, sanatsal etkinlikler ve çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerin her biri, öğrencilerin hem okul ortamında hem de sosyal yaşamda daha aktif ve bilinçli bireyler olmalarına katkı sağlayacak.

Faik Güngör Ortaokulu'nda yürütülen bu anlamlı çalışma, hem öğrenci velileri hem de eğitim camiası tarafından takdirle karşılanırken, proje şimdiden çevrede ses getirmeye başladı. Okul yönetimi ve proje yürütücüsü öğretmenler, yıl boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle öğrencilerin hayatına dokunmaya devam edeceklerini belirtti.

Eğitimde fark oluşturan bu tür çalışmaların artması temennisiyle, Faik Güngör Ortaokulu "Ona Ben Yeterim" projesiyle örnek bir başarı hikayesine imza atıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı