Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Emniyet Mensuplarını Ziyaret Etti

Her yıl olduğu gibi 2024 yılına da saatler kala aile ziyaretleri gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, görevi başındaki emniyet mensuplarını ziyaret ederek yeni yılı karşıladı. Başkan Fadıloğlu, ziyaret ettiği noktalarda çeşitli hediyeler verdi, ikramda bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, her sene yaptığı yeni yıl ziyaretlerini bu yıl da gerçekleştirdi. 2023 yılının son dakikalarını ilçenin farklı noktalarına gerçekleştirdiği ziyaretlerle değerlendiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; aileleri ve emniyet mensuplarını ziyaret etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ilk olarak Burak Mahallesi'nde 4 yetim çocuk annesi Cihan Yıldız'ı evine ziyaret etti. Cihan Yıldız ve çocuklarıyla yakından ilgilenen, kendileriyle uzun süre sohbet eden Başkan Fadıloğlu, daha sonra yine aynı mahallede ikamet eden 3 yetim çocuk annesi Emel Çolak'ın misafiri oldu. Emel Çolak ve çocuklarıyla da yakından ilgilenen ve koyu bir sohbet gerçekleştiren Başkan Fadıloğlu, daha sonra Gazikent, Araban ve Başpınar polis noktalarına ziyaretler gerçekleştirdi. Ailelerin yeni yılını tebrik eden Başkan Fadıloğlu, çocuklara çeşitli armağanlar verdi.

Görev başındaki polislere baklava ikramında bulunan ve polislerin yeni yılını kutlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2024'ün tüm insanlığa; barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun ziyaretlerine, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan da eşlik etti.

"Hep birlikte el ele vereceğiz, çalışacağız"

Emel Çolak'ın evinde açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Öncelikle Emel Hanım'a, misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Emel kardeşimizin şahsında tüm hemşirelerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm dünyada barışın hakim olduğu, huzurun hakim olduğu, herkesin mutlu, sağlıklı, huzurlu bir ortamda yaşadığı bir dünya temenni ediyoruz. Bunun için de hep birlikte el ele vereceğiz, çalışacağız. Tabii dünyanın her tarafında değişik noktalarında kaynamalar devam ediyor. Elimizden gelen ne gayret varsa dünya mazlumları için bizler buradan hem kavli olarak hem de fiilen ne yapabiliyorsak bunları yapmayla mükellefiz. Tabi kendi ülkemizde de bundan sonra inşallah depremlerin olmadığı, afetlerin olmadığı, huzurlu bir yıl diliyorum. Emel kardeşimize de çocuklarıyla birlikte mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum. Allah; evlatlarının acılarını göstermesin, vatana millete hayırlı evlatlar olsunlar. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Bizim ayrımız, gayrımız yok. Milletimizin emrindeyiz. Allah, hayırlı hizmetlere vesile kılsın. Tekrar, tüm hemşerilerimin yeni yılını en içten dileklerimi kutluyorum" dedi.

"Yılbaşında bütün dünyaya barış ve mutluluk isterim"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emel Çolak, "Başkanımın, yılbaşında bize zaman ayırdığı için çok memnun olduk. Çok teşekkür ederim. Çocuklarımla birlikte çok sevinçliyiz. Bizim kimsemiz yoktur. Başkanım bize sahip çıktı. Yılbaşında mesela kapı malıydı, kimsem yoktu. Sağ olsun abi olarak, Başkanım demiyor, abi diyorum. Abim geldi evime, ziyaret etti. Çok mutluyum. Yeni yılda inşallah herkes için, milletimiz için, çocuklarım için, savaştaki insanlar için yeni yıl çok mükemmel geçsin. Savaşın bitmesini isterim. Yeni yılda Başkanımın; sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yuvası olsun isterim. Yani yılbaşında bütün dünyaya barış ve mutluluk isterim" diye konuştu. - GAZİANTEP